Мэрия за бесценок продает муниципальные квартиры?

Управление муниципальной собственности Мэрии Бишкека продало квартиру за 28 тысяч сомов в муниципальном доме по адресу Суванбердиева дом 102. Документ купли-продажи в редакцию VB.KG прислали читатели.

Они отмечают, что покупательница никогда не являлась сотрудницей городских служб, организаций образования или здравоохранения. Она является доцентом в Медицинской академии, которая находится на балансе государства, а не мэрии.

Остальные жильцы не могут оформить на себя квартиры из-за ограничений жилищного кодекса, который не позволяет приватизировать муниципальную собственность.

В Управлении муниципального имущества VB.KG подтвердили факт продажи. По их данным, мэрия распорядилась об изменении статуса квартиры, что позволило приватизировать ее. Оценку недвижимости провела комиссия согласно "порядку определения стоимости приватизируемого жилого помещения", утвержденного постановлением правительства.

Отметим, полгода назад мэрия Бишкека сообщила, что сотрудник Муниципального управления имущества подделал результаты тендера и продал 8 муниципальных квартир по адресу Московская 191. После аферы он скрылся. Городские власти обратились в милицию.

Ранее, в Жогорку Кенеше поднимался вопрос, что призеры Олимпийских игр и другие кыргызстанцы, внесшие вклад в развитие государства не могут приватизировать квартиры, подаренные президентом или правительством.