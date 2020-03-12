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Судья, задержанная за взятку, ранее подвергалась дисциплинарным взысканиям

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- Оксана Гут
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Судья Первомайского районного суда, задержанная по подозрению в вымогательстве взятки в 2 тысячи долларов, ранее дважды подвергалась дисциплинарным взысканиям в виде предупреждения.

Орозбакова Максат Асанкуловна 1982 г.р. уроженка Таласской области с 2011 года работала в Бишкекском городском суде, помощницей судьи Д.К. Албановой. В мае 2018 года прошла конкурсный отбор на должность судьи Первомайского райсуда, заняв по балам второе место из участвующих трех претендентов. В связи с чем Совет по отбору судей внес представление о ее назначении президенту Сооронбаю Жээнбекову. В июле 2018 года глава государства подписал соответствующий указ. Орозбакова вела гражданские дела.

Согласно данным института общественного анализа koom.kg, Максат Орозбакова дважды в 2019 году подвергалась дисциплинарному взысканию в виде предупреждений.


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URL: https://www.vb.kg/386122
Теги:
задержание, суд, судья, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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