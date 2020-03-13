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ЦИК будет публиковать имена тех, кто финансирует партии на выборах

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- Екатерина Улитина
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Все финансовые источники и денежные пожертвования, которые вносятся в избирательный фонд кандидатов и политических партий будут прозрачными. О решении Центральной избирательной комиссии сообщила член ЦИК Атыр Абдрахматова.

- Я два года добивалась, чтобы каждый избиратель, журналист, заинтересованное лицо мог свободно посмотреть, кто вносит средства в избирательные фонды. Сегодня на заседании ЦИК мы приняли решение, что отныне будем публиковать кто внес в избирательный фонд кандидата или политической партии средства. Мы будем публиковать либо имя физического лица, либо наименование юридического лица внесшего средства для избирательной компании, - рассказала Атыр Абдрахматова.

Член ЦИК попросила граждан быть бдительными: если они спонсируют какую-либо партию об этом будет знать вся страна.

Ранее информация о финансировании политических партий была полностью закрыта. Открытые данные позволят избирателям видеть тех, кто поддерживает политиков на выборах.


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URL: https://www.vb.kg/386124
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, политика, ЦИК
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