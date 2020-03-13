Сможет ли Канат Аманкулов искоренить коррупцию в спорте?

Еще на прошлой неделе во многих республиканских СМИ появилась информация о том, что начато досудебное разбирательство по поводу организации фиктивных тренировочных сборов сотрудниками столичного управления по физической культуре и спорту.

После этого сообщения никаких комментариев больше не было. Но на днях мы узнали, что руководителя столичного спорткомитета Даулета Досалиева отправили в отставку. Значит, разбирательство по этому делу идет полным ходом и виновные в присвоении трех (!) миллионов сомов (такая цифра фигурировала в опубликованных ранее сообщениях) будут наказаны.

В принципе ничего удивительного в этом нет. Учебно–тренировочные сборы для многих тренеров и спортивных чиновников давно уже стали прекрасной возможностью заработать себе дополнительно на хлеб насущный. И не просто на хлеб, а на хлеб с маслом.

У нас был тренер по фехтованию, который любил проводить учебные занятия со своими подопечными в Калининграде. Он брал огромные суммы в Госагентстве по физической культуре и спорту Кыргызстана и отправлялся с ней в этот российский город. Как потом выяснилось, наши бедные фехтовальщики жили и занимались там в спартанских условиях, а этот шустрый тренер покупал машину за машиной. Почему он полюбил именно Калининград? Да просто жил там, имея российское гражданство. А когда на него здесь, в Бишкеке, завели уголовное дело, он предпочел не приезжать в Кыргызстан, а дышать морским бризом Балтики.

Другой наставник молодежи по полгода любит тренировать своих воспитанников на Иссык–Куле. Спортсмены этого специалиста на международной арене не блещут, зато коуч недавно купил себе шикарную иномарку. На тренерские гроши он бы точно такой подарок сам себе не сделал. Такие примеры можно приводить десятками.

Первым объявил борьбу коррупции в спорте бывший директор Госагентства по спорту, знаменитый тренер по кик–боксингу Александр Воинов. Он еще в середине 2000–х годов договорился с руководством военного санатория "Тамга" о том, что в спортзале именно этой здравницы будут проходить сборы все без исключения сборные страны. Деньги на прохождение занятий автоматически перечислялись из кассы госагентства руководителям "Тамги". Ох как стонали по этому поводу тренеры наших национальных дружин, а потом несказанно радовались, что Воинова отправили после революции 2010 года в отставку.

Ныне действующий директор госгентства Канат Аманкулов также объявил войну коррупционерам от спорта. Он официально предупредил тренеров, что во всех тренировочных залах, где ведущие спортсмены страны проходят сборы, установит камеры наблюдения. А кроме того, он вместе с руководством Национального Олимпийского комитета завершает работы по перепрофилированию бывшего детского лагеря "Солнышко", что на Иссык–Куле, в Центр подготовки сборных страны.

Странно, почему другие руководители нашего спортивного ведомства (а их у нас было с 1991 года почти что 30 человек) не додумывались создать подобные центры? Тоже подозрительно.

P.S. В этой связи вполне вероятно, по примеру Войнова, можно ожидать, что в ближайшее время и у самого Аманкулова появятся оппоненты из спортивной среды. Возможно даже это группа недовольных, которых лишают кормушки, будут по сложившейся в Кыргызстане традиции жаловаться (может даже анонимно) в разные инстанции и СМИ.