Когда сторож - хозяин Центра семейной медицины

Возле столичного ЦСМ № 1, расположенного на пересечении улицы Фучика и проспекта Чуй, творится самый настоящий бардак, который устроили сторожа медучреждения.

Они разрешают таксистам, вероятно, не "забесплатно", парковаться прямо на въезде на территорию, затрудняя проезд. Для всех остальных такой проступок грозит "штрафом 500 сомов". И на все это почему–то закрывает глаза руководство лечебного учреждения, хотя не видеть нарушений просто не может.

Столичные ЦСМ - места весьма популярные, особенно в холодное время, когда свирепствуют вирусные заболевания. И добрая половина пациентов приезжает к ним на автомобилях. Места для парковки вдоль улицы Фучика на всех хватает, а на территорию больницы доблестные сотрудники службы безопасности учреждения, о которых и пойдет речь, пускают только личный транспорт врачей.

Однако дефицит стоянки никоим образом не касается частных таксистов, которые паркуются прямо на въезде. Примечательно, что между их машинами скромно притулилась стойка с объявлением "Парковка возле ворот запрещена, штраф 500 сомов".

Заметив это вопиющее нарушение правил дорожного движения, находящиеся на месте корреспонденты "Вечерки" решили запечатлеть увиденное на фотокамеру. Однако как только достали технику, к ним тут же подошел мужчина, судя по всему, сторож. И в грубой форме спросил, дескать, что это мы тут снимаем без его разрешения. Но увидев, что гонор не действует, развернул ту самую стойку обратной стороной, чтобы мы не смогли ее сфотографировать. Да и сам поспешил повернуться спиной, дабы не засветить свой фэйс.

Все автомобилисты прекрасно знают, что в городе действует негласное правило, согласно которому таксисты отмечаются охранникам общественных заведений, где "бомбят". Обычно это кафе, рестораны или ночные клубы. Теперь, судя по всему, к этому списку добавились и медицинские учреждения. Иначе как объяснить тот факт, что бомбилы так вольготно чувствуют себя на въезде в поликлинику? При этом они, судя по их панибратскому отношению, хорошо знают сторожа, здороваясь с ним за руку и перекидываясь шутками.

Но чужой таксист не сможет здесь остановиться. Ну разве что только для высадки или посадки пассажира. Также не сможет припарковаться у въезда и простой автолюбитель. Так как их сразу же покарает доблестный страж. Но в данном случае и патрульная милиция почему–то не штрафует таксистов за нарушение ПДД. Или эта табличка - самодеятельность самих сторожей? Своего рода такая прибавка к зарплате.