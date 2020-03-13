"Политическая окраска феминисток контрастирует с "радужными" тонами"

"Последние митинги в Бишкеке несут в себе угрозу для государства, так как подобные движения разрушают морально-нравственные устои традиционного общества Кыргызстана". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель Адилет Али Мыктыбек, который согласился ответить на ряд наших вопросов.

Адилет, скажите, почему вы считаете, что прошедшие марши разрушают устои нашего общества?

В нашем государстве, когда в мире происходит глобализация, существуют много рисков вкупе с разными возможностями. При этом для нашего государства очень важно выработать концепцию своеобразного развития и национальной безопасности. Такие сомнительные шествия якобы за права женщин под "разноцветно-радужным" покровом имеют риски "вестернизации".

Лично воочию посмотрев на эти мероприятия, я пришел к такому заключению, что это были не митинги, скорее это "чиитинги", от английского cheating - обман, жульничество, измена. Почему? Потому что они поют гимн, носят калпаки и берут на себя образ и роль благонравных кыргызов. Но на этот раз они хитрят, так как в прежних митингах они не брезговали выглядеть "радужно-яркими". Просто лозунги их поменялись и на последнем митинге они стали акцентировать внимание только на " права женщин". В качестве лоббистов и главарей "чиитинга" выступили Роза Отунбаева, Мира Жангарачева, Чолпон Джакупова и т.д.

Скажите действительно ли по-вашему в Кыргызстане существует проблема прав женщин?

Дело в том, что организаторы использовали протестный настрой и недовольство властью некоей части населения. Кстати, участники и митинга " #reакция" были успешно привлечены здесь. В итоге политическая окраска участников последних мероприятий незаметно контрастировало с "радужными" тонами так называемых "сексуальных меньшинств". Основной контингент состоял из студентов и выпускников АУЦА. Хотя эти же представители НПО, которые порицали использование студентов, на сей раз сами этим не брезговали. Что касается вашего вопроса, то на этих феминистских митингах не видно было сельских келинок, которых они называют рабынями и которых так рьяно защищали. Поэтому можно задать им логический вопрос: Где келинки, недовольные традициями?

В итоге я прихожу к выводу, что образованной молодежью управляют манипуляторы, у которых совсем неоднозначные цели.

Раньше они попытались связать свою тематику с неприступным образом Курманджан датки, а на сей раз мероприятие должно было пройти под жертвенным и мученическим ликом Уркуи Салиевой. И здесь они прогадали немного. Ведь она была активисткой советского строя и ее образ не нуждается в подобного рода лоббизме. А умерла она, как пишет история, от рук классовых оппонентов.

Ради справедливости надо сказать, что в нашей стране есть факты насилия над женщинами. Это уголовно карается и в здоровом обществе не должно быть равнодушия на счет этого. Об этом можно и нужно говорить, но не связывать с нежелательной для нашего народа тематикой разврата.

Мы, кыргызские жигиты, сами должны уважать женщин и тогда мы сами сможем стать истинными борцами за защиту прав наших матерей, сестер, и дочерей. Иначе это чревато еще большим нашествием инородных и больных клеток на тело нашего общества и государства, что мы сейчас и наблюдаем.

Как бы мы этого не хотели, прошедшие митинги в этом месяце приобретает не хорошие ассоциации и вызывают негодования у большей, хоть и пассивной, части населения, придерживающихся религиозных и нравственно-традиционных взглядов.