Кыргызстанец пытался вывезти в РК медицинские маски почти на 1,5 млн сомов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 13 марта 2020 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" совместно с сотрудниками территориального отдела ГСБЭП пресекли незаконный провоз товаров медицинского назначения из Кыргызстана в Казахстан.

Гражданин Кыргызстана И.К. 1987 г.р. на автомашине VOLVO FM12 прибыл в пункт пропуска. В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил товары медицинского назначения (медицинские маски), спрятанные под мешками с сухофруктами. Были выявлены свыше 95 тысяч 600 штук медицинских масок без сопроводительных документов.

Общая стоимость задержанного товара составила более 1 400 000 сомов.

Согласно постановлению правительства КР № 57 от 03.02.2020 г. был установлен временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев.

После составления соответствующих документов водитель и груз были переданы мобильной группе ГСБЭП при ПКР для дальнейшего разбирательства.