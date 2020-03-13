Пир во время чумы: Правительству надо подумать о снижении налога с продаж

Злосчастный коронавирус продолжает свое шествие по планете. Эпидемия убивает людей уже не только в Азии и Европе, но и в далекой Америке. Кое у кого начинается паника. Сметаются с полок магазинов все основные продукты питания и средства личной гигиены, очереди за крупами, консервами кое–где растут в геометрической прогрессии.

Не дай бог, если эпидемия накроет слабый в экономическом отношении Кыргызстан. Программа продовольственной безопасности у нас трещит по всем швам. Из десяти самых необходимых продуктов питания мы обеспечиваем себя только шестью.

Сотрудники Фонда государственных материальных резервов в эти дни успокаивают население слабо. На прошлой неделе начальник отдела учета и контроля госрезервов фонда Таалайбек Давлеталиев сообщил СМИ:

- Общий запас продовольственных резервов составляет 103 процента. Имеющихся у нас запасов хватит для обеспечения продуктами социально уязвимых слоев населения на два–три месяца. Большие запасы, к сожалению, из–за отсутствия средств и холодильного оборудования хранить не можем.

Конечно, это здорово, что государство в случае появления у нас пандемии окажет поддержку старикам, больным людям, детям и беднякам. А как же быть тем кыргызстанцам, которые не входят в эти группы? Кроме того, Давлеталиев не сообщил, ссылаясь на государственную тайну, какой объем продуктов имеется в так называемой государственной заначке и каков их ассортимент. Сомнительно, что в Фонде госматрезервов имеются конфеты, фрукты, тушенка. Наверное, только мука, соль и сахар. Но это наше предположение. К государственной тайне мы, журналисты, как, впрочем, и все кыргызстанцы, доступа не имеем.

Вспоминаются дни Тюльпановой революции 2005 года, когда были закрыты многие магазины и рынки. Предприимчивые торгаши продавали лепешки в полтора–два раза дороже обычного. Есть большая вероятность, что, когда государственные резервы истощатся, спекулянты будут накручивать на свой товар по 200, а то и 300 процентов.

Откуда такой пессимизм? Жизнь, знаете ли, многому научила. Сейчас многие фермеры, перерабатывающие предприятия озабочены только одним: как можно больше продукции отправить на экспорт. Стремления сельхозпроизводителей, а также руководителей молочных и мясных комбинатов реализовать свой калорийный товар за рубежом понятны. Все из них хотят получить как можно больше прибылей. Эти люди прекрасно знают, что, если они сунутся на наши рынки, их встретят перекупщики, которые в буквальном смысле слова заставят сельчан и производственников продать продукцию по максимально низким ценам. Представляете, как могут взлететь цены, когда у нас - не дай бог! - начнется эпидемия?

Для так называемых коммерсантов будет настоящий пир. Да, пир во время чумы, но ведь верно в народе говорится: "Кому война, а кому мать родна". А наше государство будет упорно не замечать творящийся беспредел?

Поэтому нужно уже сейчас, до прихода беды, разобраться со всеми этими посредниками и сделать так, чтобы сельхозпроизводители могли реализовать свою продукцию без этих мафиозных группировок. Ведь иной раз цена на овощи и мясо благодаря посредникам взлетает на 50–60 процентов. А представляете, как посредники обнаглеют в случае возникновения дефицита самых необходимых продуктов питания.

Правительству, наверное, пришла пора подумать о снижении налога с продаж. Только так можно будет заинтересовать крестьян и переработчиков реализовывать свою продукцию местным торговым сетям. Необходимо уже сейчас поставщикам импортной продукции предоставить режим наибольшего благоприятствования. Других вариантов избежать резкого скачка цен на продукты питания, кажется, нет. И нужно торопиться принимать экстраординарные меры. Вирус перемещается по всему свету очень быстро.