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ВС КР: Судья, подозреваемая в вымогательстве взятки, не вышла на работу

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики сообщает, что информация в некоторых СМИ о том, что Максат Орозбакова, подозреваемая в вымогательстве взятки, вышла на работу и рассматривает дела не соответствует действительности.

Отмечается, что в соответствии со статьей 30 конституционного Закона КР "О статусе судей Кыргызской Республики" привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей по представлению Генерального прокурора КР.

Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности Генеральный прокурор вносит в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР соответствующее представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья уголовного закона, по которой судья обвиняется, и просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности (на привлечение в качестве обвиняемого).

К настоящему моменту в Дисциплинарную комиссию при Совете судей представление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/386144
Теги:
Верховный суд, задержание, суд, судья, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
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