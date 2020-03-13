Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Теперь налоги можно оплатить во всех отделениях почты

209  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В автоматизированных отделениях связи "Кыргызпочтасы" по всей республике теперь можно оплатить пять видов налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Виды налогов, которые теперь можно оплачивать в отделения Почтамта:

  1. добровольный патент;
  2. земельный налог сельскохозяйственного назначения;
  3. земельный налог несельскохозяйственного назначения;
  4. земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками;
  5. налог на движимое имущество IV группы;

Государственная регистрационная служба напоминает, что ГП "Кыргыз почтасы" в 2019 году успешно провело пилотный проект по упрощению оплаты налоговых платежей. Во время "пилота" граждане могли оплатить два вида налогов. По окончанию проекта и проведенного анализа, новую услугу внедрили по всей стране. Также был расширен список налоговых платежей.

Внедрение проходит в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2020 года - Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей".

Ранее чтобы оплатить налоги, жителям регионов приходилось ездить в районных центр. Тратилось большое количество времени, денежных средств и было не совсем удобно для граждан. Оплатить налоги в ближайшем почтовом отделении стало возможно благодаря подписанию договора с ОАО "Айыл банк".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386146
Теги:
ГРС, Кыргызпочтасы, налоги, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  