Теперь налоги можно оплатить во всех отделениях почты

В автоматизированных отделениях связи "Кыргызпочтасы" по всей республике теперь можно оплатить пять видов налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Виды налогов, которые теперь можно оплачивать в отделения Почтамта:

добровольный патент; земельный налог сельскохозяйственного назначения; земельный налог несельскохозяйственного назначения; земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками; налог на движимое имущество IV группы;

Государственная регистрационная служба напоминает, что ГП "Кыргыз почтасы" в 2019 году успешно провело пилотный проект по упрощению оплаты налоговых платежей. Во время "пилота" граждане могли оплатить два вида налогов. По окончанию проекта и проведенного анализа, новую услугу внедрили по всей стране. Также был расширен список налоговых платежей.

Внедрение проходит в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2020 года - Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей".

Ранее чтобы оплатить налоги, жителям регионов приходилось ездить в районных центр. Тратилось большое количество времени, денежных средств и было не совсем удобно для граждан. Оплатить налоги в ближайшем почтовом отделении стало возможно благодаря подписанию договора с ОАО "Айыл банк".