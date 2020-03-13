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Официальный визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен из-за COVID-19

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- Оксана Гут
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Планируемый 16-17 марта официальный визит председателя сената парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой в Кыргызскую Республику перенесен. Данное решение согласовано в рамках телефонного разговора между торага Жогорку Кенеша КР Дастанбеком Джумабековым и председателем сената парламента РК Даригой Назарбаевой.

Как сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, руководители парламентов пришли к данному решению, следуя планам мероприятий двух

стран, разработанным вследствие объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, в целях предупреждения проникновения на территорию стран и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Дастанбек Джумабеков и Дарига Назарбаева, обсуждая вопросы укрепления добрососедских отношений, также пожелали здравия и благоденствия двум братским народам.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего политико-экономического

и культурно-гуманитарного взаимодействия, также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества, в том числе на уровне депутатских групп дружбы.


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URL: https://www.vb.kg/386147
Теги:
визит, грипп, Казахстан, Кыргызстан, Дастанбек Джумабеков
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