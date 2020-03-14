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В Воронежской области кыргызстанца осудили за наркотики

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- Евгений Денисенко
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В Воронежской области вынесен вердикт в отношении 27-летнего уроженца Кыргызстана, пойманного на наркоторговле. Преступными деяниями он занимался, контактируя с потенциальными покупателями через интернет.

Уголовное дело было возбуждено по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере).

Как сообщили в местных правоохранительных органах, кыргызстанец, выступая в качестве курьера-закладчика, также занимался перевозкой наркотиков. В марте 2019 года, когда он вез с собой запрещенный груз из Московской области в Сочи, его машину остановили на посту ДПС в Рамонском районе Воронежской области. И при осмотре автомобиля обнаружили там почти 2,5 кг n-метилэфедрона.

Задержанный не стал отпираться и пошел на сотрудничество со следствием. Он рассказал, как договаривался через мессенджер о покупке 1,25 кг наркотиков, а затем, еще до задержания, сбыл ее в Татарстане.

Рамонский районный суд признал кыргызстанца виновным. И приговорили его к 8 годам колонии строгого режима. Также у него конфисковали автомобиль и мобильный телефон как орудия преступлений. Обвинение запрашивало еще больший срок. Но суд при вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств учел активную помощь правоохранителям, наличие у подсудимого ребенка и тяжелобольного отца.


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URL: https://www.vb.kg/386149
Теги:
наркотики, Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант
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