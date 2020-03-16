Мигрантов из стран ЕАЭС ожидают новые преференции

Евразийская экономическая комиссия занялась проработкой новых мер, направленных на дальнейшее улучшение пребывания и трудоустройства граждан стран ЕАЭС на территории друг друга. Об этом сообщил руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар Кишкембаев.

По его словам, Комиссией осуществляется постоянный мониторинг исполнения странами-партнерами положений Договора о ЕАЭС, а также ведется работа по выявлению и устранению имеющиеся ограничений. Последнее имеется, в частности, в области признания документов об образовании. В Союзе в соответствии с достигнутыми договоренностями уже автоматически признаются документы о неполном среднем, среднем, средне-специальном и высшем образовании. Однако эта норма пока не распространяется на медиков, фармацевтов, педагогов и юристов. Им приходится подтверждать свою квалификацию на новом месте работы

"Сейчас мы разрабатываем соглашение, направленное на устранение этого изъятия. А также готовим документ о взаимном признании ученых званий и степеней", - рассказал Аскар Кишкембаев.

Кроме того, как сообщил он, проводится работа по реализации механизма многократной постановке на миграционный учет, по устранению ограничений при занятии индивидуальной трудовой деятельностью. Ведь в некоторых странах ЕАЭС иностранцы могут заниматься ею только при наличии разрешения на временное проживание и вида на жительство.

"Разнятся и условия для получения страховых услуг в стране пребывания. Возникают затруднения в доступе к банковским услугам, при получения займов, кредитов, ограничения при получении госуслуг, как через соответствующие центры, так и через он-лайн портал, также – и в части получения имущественных и неимущественных прав. ЕЭК целенаправленно работает над устранением этих ограничений и барьеров, опираясь на соответствующие реестры, методики", - продолжил Кишкембаев.

Одна из важных задач - упрощение доступа членов семей трудящихся к системе обязательного медицинского страхования в тех странах, где такая таковая имеется.

В числе других инициатив ЕЭК – возможность предоставления гражданам стран ЕАЭС особого статусе в рамках Союза. Этот вопрос, как и все другие, прорабатывается Комиссией во взаимодействии с уполномоченными органами сторон. "Научно-экспертную оценку данной инициативы уже дал Финансовый университет при правительстве РФ. Надеюсь, это позволит нам в ближайшее время решить все задачи по ее согласованию и предоставлению на соответствующее заседание Коллегии, а затем и Совета ЕЭК", - отметил руководитель секретариата министра.

Он сообщил, что ЕЭК сейчас обсуждает со всеми сторонами предложение Кыргызстана не закрывать гражданам ЕАЭС въезд на территорию этих стран, прежде всего России в тех случаях, когда они несвоевременно уплатили штрафы за совершенное административное правонарушение.

"Также поддерживаем позицию Кыргызстана, что на едином рынке труда необходимо установить единые взаимоприемлемые подходы по всем возникающим проблемным вопросам. Их решение позволит оптимизировать определенные регистрационные процедуры, создать благоприятные условия для трудящихся и их близких в стране пребывания, сформировать более корректную статотчетность в сфере трудовой миграции, сократить объемы нелегальной миграции", - уверен Аскар Кишкембаев.