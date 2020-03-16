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Предприятия из Кыргызстана отмечены наградами СНГ

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- Евгений Денисенко
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На состоявшемся в Москве заседании Экономического совета СНГ определили очередных лауреатов премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Это было сделано на основании представления, подготовленного Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации совместно с Исполнительным комитетом СНГ.

Как сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев, финалистами конкурса на сей раз стали 14 организаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. И еще 6 организаций – из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана – удостоены дипломов.

Так, премией СНГ награждено ОсОО "Кыргыз Коньягы". В информации о нем, подготовленной для Экономического совета СНГ, сказано, что это – крупнейший производитель коньяка, коньячного спирта, бренди, бальзама, крепких напитков, напитков спиртосодержащих, дистиллятов яблочных и коньячных, коньячного напитка в Кыргызской Республике.

Также отмечается, что компания использует современные автоматизированные технологические процессы в закрытом потоке. А для обеспечения собственной сырьевой базы приобрела собственные виноградники. "Постоянное совершенствование, а также стабильное качество продукции позволяют компании выпускать конкурентоспособную продукцию, не уступающую мировым и отечественным аналогам. Она экспортируется в Армению, Молдову, Россию и другие государства СНГ", - проинформировали участников заседания.

В числе тех, кто награжден дипломами – кыргызстанские ОсОО "Эмилия" (производство молочной продукции) и Центр бортового питания, входящий в ЗАО "Компания "Манас менеджмент" (подготовка питания для авиапассажиров и членов экипажа воздушных судов гражданской авиации).

Премия Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям этиях за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение современных методов управления качеством.

Конкурс, как заявлено, призван поддержать национальные инициативы и объединить усилия государственных органов управления, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции или услуг, производимой странами СНГ. Его цель – повышение экспортных возможностей организаций государств Содружества и стимулирование производства ими высококачественной продукции или оказания высококачественных услуг, внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.


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URL: https://www.vb.kg/386157
Теги:
награда, промышленность, СНГ, Кыргызстан
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