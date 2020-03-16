SF BUILDING: новая компания - беспрецедентные предложения

Наша новая строительная компания предлагает бишкекчанам не просто жилье, а новый, доступный образ жизни.

На рынке недвижимости Кыргызстана работают десятки строительных компаний. Фактически поиски квартиры для покупателя начинаются именно с выбора застройщика. У каждой компании есть особые, присущие только ей особенности. Именно они и есть индикатор надежности застройщика и гарантия качества жилья.

В начале 2020 г. в Кыргызстане появилась новая строительная компания - SF BUILDING, имеющая потенциал стать одним из крупнейших застройщиков страны.

- Опыт, полученный за семь лет работы на рынке недвижимости, позволяет нам осуществлять руководство эффективно и успешно. За инженерно-техническую часть отвечают сотрудники со стажем более 25 лет работы в области строительства. В компании подобрана команда, которая динамично развивается, а ее сотрудники, имея огромный опыт работы, не прекращают учиться и внедрять современные технологии строительства и менеджмента, - говорит руководитель компании Улугбек Файзиев.

SF BUILDING в своей работе делает ставку на создание комфортных жилых домов и социально значимых объектов, отвечающих всем современным требованиям стандартов качества и экологичности.

- Мы стремимся к уникальным архитектурным формам и облику, по сути создавая новую городскую среду с современной и гармоничной инфраструктурой. Мы возводим жилье, которое становится домом для каждого. А это и есть залог процветания нашего общества. Мы строим наши дома так, чтобы жизнь сложилась в них надолго и счастливо, - отметил генеральный директор.

Наши высококвалифицированные специалисты неустанно перенимают опыт мировых гигантов в сфере строительства Европы, России, Казахстана и других стран СНГ. Профессиональная команда, проверенные поставщики, грамотное планирование работы, качественные материалы, опыт в строительстве и мониторинг качества - главные принципы работы компании. Наработанные годами связи с поставщиками сырья, экономия времени за счет профессионализма сотрудников, собственная база оборудования позволяют снизить уровень издержек и, как следствие, себестоимости квадратных метров.

Несмотря на то что юридически компания - новичок на рынке строительства, она уже имеет опыт возведения серьезных объектов в Бишкеке. Это жилищный комплекс "Континенталь" по улице Кулатова, 14, который соответствует всем требованиям современного строительного искусства. Квартал имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную развязку.

Сегодня компания SF BUILDING возводит проект в экологически чистой зоне столицы - в южной части города. На пересечении улиц Куттубаева и Южной магистрали несколькими строительными компаниями создается большой комплекс кварталов. Компания SF BUILDING на участке площадью около трех гектаров возводит два крупных жилых комплекса - New City и Art City, которые будут выполнены в классическом и hi-tech стилях.

Каждый проект уникален, при этом жилые комплексы будут иметь собственную инфраструктуру, удобные планировки и выполнены из качественных строительных материалов. Дома строятся по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов.

Жилые комплексы от компании SF BUILDING строятся по концепции "БК-Бизнес. Базовый комфорт". Это означает, в нем будет все, что необходимо современному человеку для жизни с комфортом: крытые паркинги и открытые гостевые стоянки, современная инфраструктура для семей с детьми - детские игровые площадки расположены прямо во дворе. В инфраструктуре нового микрорайона также предусмотрены школы, детские сады, гипермаркеты, спортивные залы и салоны красоты.

Не только жилой комплекс в целом, но и каждая квартира в отдельности спроектирована таким образом, чтобы там было удобно жить. Наша компания заботится о рациональном использовании каждого квадратного метра. Благодаря разумным планировкам даже на небольшой площади помещается все необходимое: большая кухня и комната, прихожая, санузел, балкон или лоджия. Общий жилой фонд составит 1300 квартир - 1-, 2-, 3-, 4-комнатных. И все это с чудесным видом на горы.

- Потенциальным жильцам не придется долго ждать новоселья. Объекты планируется сдать в I квартале 2022 г. Ну а самое важное - мы хотим поддержать социальные составляющие государства. Речь идет не только о налогах и сборах в бюджет страны. Мы намерены поддержать молодые семьи. Ведь вполне естественно, что молодые семьи хотят жить отдельно в современных домах. Но часто первоначальный взнос становится большой проблемой. Поэтому мы объявляем беспрецедентную акцию: первые 100 квартир будут проданы без первоначального взноса. Помимо этого, на начальном этапе строительства стоимость за 1 кв. м - от 39 970 сомов.

Успейте и вы стать обладателем не просто квартиры, а нового стиля жизни.

Смотрите в будущее с уверенностью вместе с SF BUILDING!