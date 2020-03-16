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Вопрос грузоперевозок обсудили премьер-министры Кыргызстана и Казахстана

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- Екатерина Улитина
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В воскресенье вечером, 15 марта, состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе телефонного разговора главы правительств обсудили текущие вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, а также ситуация с коронавирусом.

Абылгазиев и Мамин подчеркнули важность продолжения грузопотока через кыргызско-казахстанскую границу в условиях объявления в Республике Казахстан чрезвычайного положения. Стороны договорились и в дальнейшем осуществлять оперативный обмен информацией в интересах народов двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/386169
Теги:
грузоперевозки, Казахстан, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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