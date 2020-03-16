В Керчи хотят вручить медаль семье фронтовика Максима Архипова из Каинды

В поисковое объединение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратились поисковики объединения "Крымский Рубеж-ДОСААФ" из Керчи, которые сообщили, что при проведении строительных работ найдена медаль "За боевые заслуги", которая по номеру значится за Максимом Прокофьевичем Архиповым, который был призван с территории Киргизской ССР. В документах указан адрес: Фрунзенская область, Панфиловский район, станция Каиндинская, артель Известь.

К награде он был представлен в 331 гвардейском артполку 128 гвардейской стрелковой дивизии. На фронте он был ездовым, доставлял снаряды, и в любой ситуации делал все чтобы наши артиллеристы выполняли поставленные задачи.

Также на портале Память народа можно найти и представление к награждению за 1944 год медалью "За отвагу" и снова мы читаем, что под обстрелом товарищ Архипов доставлял снаряды, и даже когда был ранен, остался в строю и продолжил свое ратное дело.

Сообщений о гибели солдата из Каинды поисковики не обнаружили. Возможно после войны он вернулся домой в Каинду? Надеемся, что в Панфиловском военкомате смогут проверить данные на вернувшего с фронта солдата. Запросы в Чуйский областной государственный архив поисковики направили.

Также известно, что он уроженец Новосибирской области, Легостаевского района, села Н. Соседово. Возможно, после войны он мог уехать туда, или его семья переехала туда после перестройки.

Поисковики просят помочь в поисках семьи. В случае чего звоните по телефону 0555-923-603