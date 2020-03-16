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В КР введено госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости

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- Екатерина Улитина
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С сегодняшнего дня в Кыргызстане введено государственное регулирование цен на муку, хлеб и другие продукты питания первой необходимости. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данная мера введена в связи с фактами необоснованеного повышения цен на некоторые продукты питания.

- Два дня назад произошла паника из-за слухов в соцсетях, что Казахстан закрыл границу, и теперь продукты питания не будут завозить в Кыргызстан. Граждане поддались панике и стали скупать товары. Из-за этого в некоторых случаях цены на продукты питания поднялись на 50%. Нам пришлось оперативно вмешаться в этот вопрос. Вчера мы выехали на рынки и в торговые сети, и мы увидели что часть предпринимателей необосновано подняли цены, пытаясь заработать экстраприбыль, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр сообщил, что сегодня Антимонопольный комитет определит предельные цены на 11 продуктов питания, которые входят в список товаров первой необходимости. Расчет будет выполнен для каждого региона.

- К тем, кто будет необоснованно завышать цены, будут применяться самые суровые меры, - пообещал Абылгазиев.

Он отметил. Что сегодня правительство распространит номера телефонов по которым граждане смогут сообщать о фактах резкого повышения цен на продукты.


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URL: https://www.vb.kg/386180
Теги:
Госантимонополия, правительство, цены, эпидемия, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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