Молодые кыргызстанцы побывали на форуме "Деловая Евразия" в Москве

Специалисты из России и стран Центральной Азии обменялись опытом в сфере молодежного проектирования. Это произошло в рамках международного образовательного форума "Деловая Евразия", который проходил 13-14 марта в Москве, на площадках МГУ имени М. Ломоносова и Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).

На форум были приглашены молодые специалисты и преподаватели, представители образовательных структур и молодежных организаций из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Организаторами форума выступили Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. Горчакова при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников (МФГС) СНГ.

Как отметили в МФГС, главной темой форума стало эффективное социальное проектирование. А в программу вошли обучающие семинары и тренинги, встречи с экспертами по реализации молодежных проектов, сессии, направленные на обмен опытом и современными методиками преподавания проектирования в российских и центральноазиатских вузах. В качестве спикеров выступили преподаватели ведущих российских вузов, представители структур, занимающихся реализацией социальных проектов, руководители молодежных организаций.

Участникам было предложено разработать или представить заранее подготовленную идею проекта, проверить навыки личной эффективности. Молодые специалисты прошли тестирование на владение технологиями современной социальной работы и проектного менеджмента, познакомятся с основами фандрейзинга и бюджетирования.

Напомним, что в январе 2019 года в Бишкеке состоялся международный экономический форум "Деловая Евразия". Он собрал представителей Делового совета ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии, бизнес-сообществ Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Китая, Турции и Южной Кореи.