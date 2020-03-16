Кинотеатры в Бишкеке продолжат работу, но усиливаются меры по профилактике

Кинотеатры "Космопарк", "Дордой Плаза", "Ала-Тоо" и "Бишкек Парк" продолжают свою работу в штатном режиме, но при этом в них усиливаются меры по профилактике вируса. Об этом сообщили в отделе маркетинга сети кинотеатров "Синематика".
Отмечается, что на данный момент, в каждом кинотеатре происходит усиленная обработка посадочных мест (включая подлокотники) и тщательное проветривание кинозалов во время перерывов между сеансами. Также не менее двух раз в час происходит обработка всех поверхностей в помещениях кинотеатров. Посадка в каждом кинозале во время сеанса составляет не более 100 человек, посетителей рассаживают через одного, так чтобы кресло рядом оставалось свободным.
Все кинотеатры сети обеспечены специальными дезинфицирующими средствами, которые находятся в свободном общественном пользовании. Персонал каждого кинотеатра был чётко проинформирован сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по профилактике вируса COVID-19. Каждый сотрудник снабжен медицинскими масками и антисептическими средствами.
"В случае ухудшения ситуации на территории Кыргызской Республики сеть кинотеатров "Синематика" готова пойти на кардинальные меры – вплоть до закрытия всех наших кинотеатров", - говорится в сообщении.
Для справки:
В сеть кинотеатров "Синематика" входят 4 кинотеатра:
Кинотеатр "Космопарк"
Кинотеатр "Дордой Плаза"
Кинотеатр "Ала-Тоо"
Кинотеатр "Бишкек Парк".
Общее количество посадочных мест насчитывает более 4000