Кинотеатры в Бишкеке продолжат работу, но усиливаются меры по профилактике

Кинотеатры "Космопарк", "Дордой Плаза", "Ала-Тоо" и "Бишкек Парк" продолжают свою работу в штатном режиме, но при этом в них усиливаются меры по профилактике вируса. Об этом сообщили в отделе маркетинга сети кинотеатров "Синематика".

Отмечается, что на данный момент, в каждом кинотеатре происходит усиленная обработка посадочных мест (включая подлокотники) и тщательное проветривание кинозалов во время перерывов между сеансами. Также не менее двух раз в час происходит обработка всех поверхностей в помещениях кинотеатров. Посадка в каждом кинозале во время сеанса составляет не более 100 человек, посетителей рассаживают через одного, так чтобы кресло рядом оставалось свободным.

Все кинотеатры сети обеспечены специальными дезинфицирующими средствами, которые находятся в свободном общественном пользовании. Персонал каждого кинотеатра был чётко проинформирован сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по профилактике вируса COVID-19. Каждый сотрудник снабжен медицинскими масками и антисептическими средствами.

"В случае ухудшения ситуации на территории Кыргызской Республики сеть кинотеатров "Синематика" готова пойти на кардинальные меры – вплоть до закрытия всех наших кинотеатров", - говорится в сообщении.

Для справки:

В сеть кинотеатров "Синематика" входят 4 кинотеатра:

Кинотеатр "Космопарк"

Кинотеатр "Дордой Плаза"

Кинотеатр "Ала-Тоо"

Кинотеатр "Бишкек Парк".

Общее количество посадочных мест насчитывает более 4000