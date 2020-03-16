В Бишкеке 23-летняя девушка не заплатила за проезд и угнала такси

Оперативниками столичной милиции задержана подозреваемая в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

28 февраля с заявлением обратился житель столицы К.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестной девушки, которая 27 февраля примерно в 23:20 вызвала такси, находясь на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева, а доехав до указанного адреса не стала платить. Более того, воспользовавшись случаям, когда водитель вызывал службу "102", она неправомерно завладела автомашиной марки "Мазда 626", после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 206 (угон автомототранспортного средства) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района задержана подозреваемая Ж.Р. 1997 года рождения и доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Ленинским районным судом г. Бишкек в отношении подозреваемой избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека, сроком на два месяца.

В рамках досудебного производства при проведении специальных следственных действий, угнанный автомобиль был обнаружен на территории жилмассива "Ак-Ордо" и возращен водителю такси.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений.