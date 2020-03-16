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Премьер призвал по возможности отказаться от тоев и шумных праздников

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- Екатерина Улитина
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"Я прошу граждан уменьшить посещение ресторанов и других развлекательных заведений, проведение и участие в тоях и других традиционных национальных обрядах с участием большого количества людей". Об этом сегодня, 16 марта, в ходе совещания по обсуждению предпринимаемых мер Правительством по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции, сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

- В соседних странах Казахстане и Узбекистане выявлены случаи заражения коронавирусом. Я призываю граждан нашей страны сократить количество передвижений через государственную границу и по возможности оставаться в стране. Я прошу граждан уменьшить посещение ресторанов и других развлекательных заведений, проведение и участие в тоях и других традиционных национальных обрядах с участием большого количества людей. Необходимо уменьшить какие-либо контакты. Кроме того, мы ввели преждевременные каникулы для школьников и студентов. В первую очередь это сделано для того, чтобы они меньше пользовались общественным транспортом и меньше посещали общественные места. Я призываю граждан отнестись к этим вопросам со всей серьезностью и ограничить посещение мест массового скопления людей. Каждый гражданин должен это понимать, - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что сегодня все профильные службы, ответственные за контроль на границах, работают в усиленном режиме.

Каждым вице-премьер-министром, членами Правительства будут закреплены КПП, они будут ответственны за обеспечение полного контроля на данных участках. Премьер-министр поручил обеспечить КПП, аэропорты достаточным количеством представителей проверяющих служб, - отметил глава правительства.

Отметим, в настоящее время в Кыргызстане нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID 19. Усилия правительства направлены на то, чтобы не допустить проникновения вируса в Кыргызстан, а также не допустить эпидемии в случае выявления болезни.


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URL: https://www.vb.kg/386192
Теги:
граница, правительство, эпидемия, Кыргызстан, той, Мухаммедкалый Абылгазиев
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