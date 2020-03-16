Страны СНГ усилят охрану культурного наследия

Межпарламентской Ассамблеей СНГ подготовлен проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств Содружества. Документ одобрен на состоявшемся в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце заседании Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту МПА СНГ.

Как сообщается, этот проект неоднократно дорабатывался, с учетом предложений, поступавших от государств-партнеров. В новой редакции его представила член данной комиссии, первый заместителя председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Драпеко (заслуженная артистка РСФСР, снялась боле чем в 80 фильмах, в том числе таких культовых, как "А зори здесь тихие", "Вечный зов", "Одиноким предоставляется общежитие" и других.

Документ устанавливает взаимные права и обязанности стран, регулирует вопросы межгосударственного взаимодействия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, оказание международной помощи в этом вопросе во время стихийных бедствий, социальных и вооруженных конфликтов.

Теперь проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств Содружества предусматривается вынести на пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

На заседании был также представлен ряд других проектов в области культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, проект Travel Hub "Содружество". Он разрабатывается совместно с правительством Санкт-Петербурга, и призван развивать туристический потенциал государств СНГ по всем направлениям.