Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение

614  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

В связи с повышением температуры воздуха с 16 по 18 марта в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-107 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 71-74 км (пер. Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 67-93 км. (перевал Кара-Гоо), сохраняется опасность схода снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды

17 марта и 18 марта ночью без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

18 марта днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, в горных районах снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 19-20 марта

19 марта ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 19 марта днем и 20 марта в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386202
Теги:
лавина, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  