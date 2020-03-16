Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

В связи с повышением температуры воздуха с 16 по 18 марта в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-107 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 71-74 км (пер. Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 67-93 км. (перевал Кара-Гоо), сохраняется опасность схода снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды

17 марта и 18 марта ночью без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

18 марта днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, в горных районах снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 19-20 марта

19 марта ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 19 марта днем и 20 марта в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.