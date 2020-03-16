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В Кыргызстане закрывают ночные клубы, кинотеатры, компьютерные клубы

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- Екатерина Улитина
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В Правительстве Кыргызской Республики состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Министерства здравоохранения проинформировал, что на 16 марта в Кыргызской Республике подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. На сегодняшний день, под медицинским наблюдением в условиях карантина находятся 341 человек. Однако, в 143 странах мира имеются подтвержденные случаи коронавируса, заражено более 153 тысяч человек.

В ходе заседания вновь заявлена необходимость ограничения гражданами посещений мест массового скопления людей. Родителям рекомендовано обеспечить, чтобы дети в период карантина находились дома.

На заседании отмечено, что в профилактических целях ночные клубы, кинотеатры, компьютерные игровые клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах будут закрыты.

Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания рекомендуется воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Представитель Министерства внутренних дел сообщил о задержании 15 человек, которые распространяли в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности. По этим фактам ведутся следственные мероприятия.

В соответствии с решением Совета безопасности, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики, акимам районов поручено проводить качественную информационно-разъяснительную работу среди населения по мерам профилактики, по проводимым работам государственных органов.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что каждый гражданин должен понимать всю серьезность ситуации, следовать рекомендациям медицинских работников и принимать необходимые меры профилактики, строго соблюдать гигиену и объяснять об этом своим детям.

Она добавила, что предстоящие три недели самые важные. По ее словам, надо максимально ограничить контакты, не ходить в кафе и другие развлекательные заведения, не проводить и участвовать в мероприятиях с большим количеством людей. Рекомендуется большую часть времени быть дома, следовать рекомендациям по профилактике гриппа, ОРВИ, в том числе коронавируса.

По итогам заседания всем профильным органам даны поручения, в том числе местным органам власти продолжать работу по дезинфекции точек общественного питания, мечетей, общественного транспорта. Также поручено обеспечить организацию и проведение дезинфекции в местах общественного пользования, на рынках.


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URL: https://www.vb.kg/386203
Теги:
здравоохранение, правительство, эпидемия, Кыргызстан, Минздрав, Алтынай Омурбекова
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