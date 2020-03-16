Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президента призвали отменить выборы и сосредоточиться на борьбе с вирусом

266  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов призвал президента Сооронбая Жээнбекова отменить выборы в случае обострения ситуации с эпидемией и направить средства на борьбу с ней. Об этом редакции VB.KG заявил сам активист.

По его словам, общественность Кыргызстана должна сейчас объединится в борьбе с этой болезнью, чтобы помочь своему государству.

- Любой кризис – это возможности. На сегодня мы видим, что весь мир борется с этой болезнью. Призываю наш народ проявить бдительность и ответственность. Если вдруг произойдут необратимые процессы и в нашей стране введут чрезвычайное положение, то призываю наши власти и президента, в частности, отменить предстоящие выборы, как в местные кенеши, так и в парламент. Потому что в истории всегда было так, что в кризисные ситуации власть концентрировалась в руках одного человека, чтобы он мог регулировать все процессы. Если ситуация будет обостряться, то лучше отменить выборы и направить все средства на борьбу с эпидемией и возможными экономическими последствиями, - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386204
Теги:
выборы, президент, эпидемия, Кыргызстан, активисты, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  