Президента призвали отменить выборы и сосредоточиться на борьбе с вирусом

Глава общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов призвал президента Сооронбая Жээнбекова отменить выборы в случае обострения ситуации с эпидемией и направить средства на борьбу с ней. Об этом редакции VB.KG заявил сам активист.

По его словам, общественность Кыргызстана должна сейчас объединится в борьбе с этой болезнью, чтобы помочь своему государству.

- Любой кризис – это возможности. На сегодня мы видим, что весь мир борется с этой болезнью. Призываю наш народ проявить бдительность и ответственность. Если вдруг произойдут необратимые процессы и в нашей стране введут чрезвычайное положение, то призываю наши власти и президента, в частности, отменить предстоящие выборы, как в местные кенеши, так и в парламент. Потому что в истории всегда было так, что в кризисные ситуации власть концентрировалась в руках одного человека, чтобы он мог регулировать все процессы. Если ситуация будет обостряться, то лучше отменить выборы и направить все средства на борьбу с эпидемией и возможными экономическими последствиями, - сказал он.