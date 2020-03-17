Чумные разборки в суде

Некоторые возбужденные в рамках борьбы с коррупцией судебные дела выглядят, на удивление, запутанными. Причем вердикт суда и доказательства обвинения между собой сложно согласовать. И это притом что многие подобные дела длятся годами.

Вот яркий пример: в конце февраля Верховный суд вынес оправдательный приговор по делу о растрате средств и имущества. В растрате следствие обвиняло начальника Каракольского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций.

Годы сурка

Все началось еще четыре года назад. Для профилактики чумы в РЦКООН поступил ряд препаратов, которыми обрабатывали норы грызунов. Для этой цели в Каракольское противочумное отделение отправили спецвещества на общую сумму более 400 тысяч сомов.

Наиболее дорогим препаратом из полученных был "Альфациперметрин" в количестве 1040 флаконов. Им обрабатывали норы сурков в целях профилактики заболевания в очаге вспышки.

Начальник М.Р., ответственный за получение и списание лекарства, дает указание своему подчиненному инспектору Ж. А. о подготовке заявки от 19 июля 2016 года для выдачи препарата "Альфациперметрин". А 20 декабря 2016 года составляется акт списания препарата.

- В период с 20 июля 2016 года по 14 августа 2016 года на участке "Ыштык - Ак– Шыйрак" при дезинфекции нор сурков в целях профилактики чумы был использован препарат "Альфациперметрина", - говорится в документе. Причем указанная бумага была утверждена начальником М. Р. и скреплена гербовой печатью. 25 августа 2016 года был составлен акт списания и других полученных на эти цели препаратов. Их также использовали для обработки мезоочага на 50 тысячах гектаров.

Списали или использовали?

Однако начальника противочумного отделения М.Р. обвинили в подделке документов. В суде сторона обвинения заявила, что документ о выдаче с хозяйственного склада препаратов датирован 20 июля 2016 года, а отчеты получены 8 декабря 2016 года. То есть спустя четыре месяца со дня составления акта списания указанных материальных ценностей.

Кроме этого, был составлен еще один документ под названием "Нормативы полевой дустации нор сурков в среднеазиатском горном очаге чумы" без даты. В ходе следствия также выяснилось, что подписи от имени О.А. в указанном документе выполнены не самой начальницей отдела полевой дустации О.А., а другим лицом.

Более того, на момент подписи акта списания начальница полевого отдела, по данным Государственной погранслужбы, покинула территорию Кыргызстана и назад еще не возвращалась.

- Кроме этого, имеется приказ о том, что О.А. была уволена по собственному желанию, следовательно, документ был составлен фиктивно. Поэтому обвинение считает, что М.Р., будучи начальником противочумного отделения, имея распорядительные функции и влияние на своих сотрудников, присвоил и растратил вверенные ему Республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций материальные ценности: капсулы "ЦБО" в количестве 15 000 штук на сумму 60 000 сомов, порох "Супер–35" в количестве 54 килограммов на сумму 162 000 сомов и препарат "Альфациперметрин" в количестве 1040 упаковок на сумму 201 364 сома. Сделал он это путем составления фиктивных актов списания, требований и записей о выполненных работах. Тем самым причинил государству ущерб на общую сумму 423 364 сома, - высказалось на судебном процессе обвинение.

Поэтому обвинительная сторона в Верховном суде потребовала счесть доводы суда первой и апелляционной инстанций, положенные в основу оправдательного приговора, не соответствующими обстоятельствам дела установленного следствием. Также оно попросило направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Доказательств маловато

Как выяснилось, из фабулы уголовного дела, доказать наглядно виновность чиновника никто из представителей обвинения и даже свидетелей не смог.

Главный бухгалтер, на показания которой в основном ссылалось обвинение, на суде утверждала, что, кроме указания начальника, все сотрудники, которые были в горах, подтвердили факт использования препаратов. После чего она их и списала. Но точно сказать, были ли они использованы или нет, не смогла. Она также не видела, кем эти вещества были вывезены со склада. Но акты о списании были ей представлены.

Разделились на судебных заседаниях и мнения сотрудников противочумного отделения. Причем никто из них точно сказать, видели ли они препараты в действии, не мог.

Заведующий хозяйством противочумного отделения А. Б. при допросе в ходе следствия 9 июня 2017 года и вовсе сказал, что 13 июля 2016 года по устному указанию начальника М. Р. получил от заведующей складом Л.И. указанные препараты. Все вещества были в коробках, которые он доставил в местность, где они были использованы по прямому назначению.

Стороной обвинения, по мнению судебной коллегии Верховного суда, оставлены без внимания доводы М.Р. относительно того, что препарат не может быть использован в других целях и у него были сжатые сроки годности. Хотя данное обстоятельство подтверждено заместителем директора республиканского центра, пояснившим, что срок годности препарата был до августа 2016 года. Это находит подтверждение в показаниях лиц, непосредственно применявших этот препарат для уничтожения экологических паразитов. В частности, из их показаний следует, что препарат был малоэффективен в борьбе с грызунами, что вызывало необходимость более усиленного смачивания в нем соломы.

Несмотря на приводимые обвинением доводы, начальник противочумного отделения М.Р. признан невиновным и освобожден из–под стражи. Мера пресечения в виде ареста в отношении М.Р. отменена.