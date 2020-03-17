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Поставки ГСМ, продуктов питания с РФ в КР продолжатся в обычном режиме

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- Оксана Гут
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе разговора были обсуждены вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекцией и мерах, предпринимаемых сторонами по недопущению ее дальнейшего распространения.

Стороны отметили важность координации и совместной работы, а также договорились обмениваться необходимой оперативной информацией и оказывать соответствующую поддержку.

В ходе разговора также было отмечено, что поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров, импортируемых с Российской Федерации, будут осуществляться в обычном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/386208
Теги:
грипп, ГСМ, правительство, Россия, импорт, Кыргызстан
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