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В бишкекских аптеках продают медицинские маски по 45 сомов?

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- Бакыт Басарбек
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Со вчерашнего дня в аптеках по распоряжению правительства медицинские маски должны реализовываться не дороже 10 сомов. Однако в Бишкеке есть аптека, в которой продают маски по 45 сомов. Народную новость об этом редакции VB.KG прислал житель столицы Нурбек.

По его словам, по этой цене ему пытались продать медицинскую маску в аптеке, расположенной по улице Ахунбаевой.

В свою очередь редакция VB.KG также проверила, как аптеки в Бишкеке выполняют распоряжение правительства.

Так в нескольких аптеках не оказалось медицинских масок. По словам одной из продавщиц, сейчас не выгодно стало брать маски.

- Поставщики нам их продают по 17 сомов, а значит мы должны продавать по 20 сомов, но правительство говорит нам по 10 сомов продавать и здесь получается абсурд, - отметила она.

В конце концов, в одной из аптек удалось купить медицинскую маску за 20 сомов.

Напомним, ранее правительство сообщало, что в аптеки Кыргызстана поступят медицинские маски отечественного производства.


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URL: https://www.vb.kg/386211
Теги:
Бишкек, коронавирус, аптека
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