Родителей школьников будут штрафовать за то, что дети на улице? Ответ МВД

В родительских чатах в мессенджерах рассылается сообщение о том, что по Кыргызстану в связи с объявленным карантином для школьников будут проводиться рейды. И "если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом". Эта информация недостоверная, заявили VB.KG в пресс-службе МВД КР.

В ведомстве отметили, что рейдовые мероприятия представителей мэрии и сотрудников ИДН, действительно, могут проводится. Но только, к примеру, в компьютерных клубах. И то, если выявят школьников в таких заведениях, то к их родителям не будут применяться штрафы.

"Сейчас правительство и, в том числе, министерство внутренних дел рекомендует всем гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, увеселительных заведений, соблюдать правила гигиены. Школьники, студенты в карантин должны заниматься дома. Но запрещать выходить им на улицы, бывать на свежем воздухе никто не может. У нас же не введен режим чрезвычайного положения", - сказал редакции начальник пресс-службы МВД КР Бакыт Сеитов.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов, в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, могут проводить лишь профилактические меры – предупреждать граждан, проводить профилактические беседы.

"Безопасность граждан, их здоровье превыше всего. Поэтому сами граждане должны проявить ответственность и соблюдать санитарные нормы", - заключил Сеитов.