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В Бишкеке ищут 65-летнюю Жаанбүбү Малаеву. Она страдает потерей памяти

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 65-летняя Жаанбүбү Малаева. Как сообщает Совет Общественной Безопасности КР, пенсионерка 1955 г.р. вышла из дома в районе ГОИНа 12 марта 2020 года и не вернулась по настоящее время.

13 марта ее видели в районе Центрального храма примерно в 15:00 часов.

Была одета по сезону: белая безрукавка, платье красного цвета с цветочками, на ногах домашние тапочки красного цвета, на голове белый платок.

Приметы: рост 145 см, 48-50 кг, худощавого телосложения.

Особые приметы: вставная челюсть.

Страдает потерей памяти!

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону: +996 555 230 490, +996 755 07 47 20.


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URL: https://www.vb.kg/386218
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
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