Боронов: Принимаются все меры по недопущению проникновения COVID-19 в КР

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов посетил Международный аэропорт "Манас" и ознакомился с проводимыми проверками профильных служб в целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе своего визита он ознакомился с ходом проверки пассажиров, прилетевших рейсовым самолетом из Российской Федерации. Всего прибыло 120 пассажиров, их проверили внутри воздушного судна, далее они прошли тщательную медицинскую проверку в зале прилета. Представители Государственной пограничной службы определили, из каких государств прилетели данные пассажиры, а также распределили по трем категориям стран, утвержденным Республиканским штабом.

"В целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территорию страны все специалисты проверяющих служб, находящихся на контрольно-пропускных пунктах, должны быть максимально обеспечены защитной одеждой и специальным оборудованием. Соответствующие государственные органы должны вести единую работу в этом направлении", - потребовал Кубатбек Боронов.

Вместе с этим, он сообщил, что в данное время рассматривается вопрос открытия дополнительного пропускного пункта в целях улучшения условий проверки пассажиров, приезжающих из других стран, и в целях оптимизации этого процесса.

Далее первый вице-премьер-министр ознакомился с местами обсервации. В настоящее время в них находятся 88 человек на 14-дневном карантине. Они сдают соответствующие анализы.

Кроме того, Кубатбек Боронов посетил КПП "Ак-Тилек" и ознакомился с процессом проверки прохождения государственной границы людьми и большегрузными машинами.

"В настоящее время на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской границы работают медики, специалисты ветеринарной службы. Каждая машина, каждый груз, проходящий нашу границу, проходит дезинфекцию", - отметил Кубатбек Боронов.

На КПП "Ак-Тилек" граждан, проходящих границу, проверяют медицинские работники, в случае необходимости организована карета Скорой медицинской помощи.