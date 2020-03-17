Бизнесмены просят предоставить им налоговые каникулы и пролонгацию кредитов

Бизнесмены просят правительство предоставить им налоговые каникулы и пролонгацию кредитов. Об этом VB.KG сообщила глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

Из-за сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса отечественные предприниматели уже терпят большие убытки. Первыми пострадали швейники. По словам, Долоталиевой у многих из них заканчиваются ткани и фурнитура, заказать новые нет возможности из-за закрытой границы с Китаем.

У многих предпринимателей партии товаров из Китая и Южной Кореи застряли в Китае. Все это время они не могут продать товар, не могут заказать новый, тем временем приходит время расплачиваться по кредитам. Чтобы поддержать отечественных производителей мы просим предоставить налоговые каникулы и обеспечить пролонгацию кредитов, - сказала Дамира Долоталиева.

Она подчеркнула, что несмотря на трудности, бизнесмены с пониманием относятся к вводимым ограничениям и поддерживают их.

Кроме производителей швейной промышленности, существенные убытки понесет сфера досуга и развлечений. С сегодняшнего дня в республике закрыты кинотеатры, кафе, рестораны. Клубы, развлекательные площадки в торговых центрах. А вскоре в республике вступит в силу новый запрет: закроются кафе и рестораны, рассчитанные более чем на 50 посадочных мест. В республике введен запрет на культурно-массовые мероприятия и на проведение масштабных тоев и семейных торжеств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова во время брифинга заявила, что правительство рассматривает возможность предоставить предпринимателям налоговые и иные послабления. Она сказала, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально.