Договоренности с Казахстаном по границе пока не работают?

Правительство говорит о договоренностях с Казахстаном. На деле же грузовые фуры соседняя республика как задерживала, так и задерживает. Заезжают в КР лишь те, кто смог негласно договорится с соседями. Об этом VB.KG рассказал водитель грузовой фуры Олег И.

Он отметил, что с нашей стороны на территорию РК еще пропускают, но вернутся груженым практически нереально.

- Тех же, кто негласно договорился с соседями, особо не проверяют ни на какой коронавирус. Просто проезжаешь в обход кардона и все. Поэтому, когда мы слышим, что правительство говорит о свободном проезде, удивляемся – точно ли они про нашу страну говорят. Думаю, если подобная ситуация продлится, количество случаев контрабандных грузов возрастет в разы. Ведь другого выхода доставить свой товар в срок у бизнеса попросту не останется, - добавил грузоперевозчик.