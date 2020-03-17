Борис Силаев: Кыргызским мигрантам в России поможет оргнабор

О проблемах трудовых мигрантов в России и возможных путях их решения VB.KG рассказал экс-мэр и экс-вице-премьер Кыргызстана, в последующем – ответственный работник правительства Москвы Борис Силаев.

Борис Иванович, недавно вы приняли участие в состоявшейся в Москве международной конференции "Перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции", организованной посольством Кыргызстана в России во взаимодействии с Финансовым университетом при правительстве РФ. И, выступая на ней, довольно критично высказались по поводу отношения российской стороны к трудовым мигрантам. Каковы ваши основные претензии?

- Находясь в Москве, я много лет занимался миграционной проблематикой, в том числе применительно к приезжающим сюда на заработки гражданам Кыргызстана. Говоря о проблемах мигрантов в России, надо, наверное, ответить на главный вопрос: а они вообще-то нужны ей?

Ну, кажется, уже понятно, что нужны. И это неоднократно подтверждалось и на экспертном, и на высшем государственном уровне.

- Судя по постановке вопроса президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в России в ближайшей перспективе должно быть создано 20-25 миллионов рабочих мест, это необходимо для того, чтобы страна нормально развивалась. Сами россияне все эти места не заполнят, здесь пока серьезные проблемы с демографией. Значит, расчет в значительной степени – на трудовых мигрантов. То есть, следуя логике президента Российской Федерации – да, мигранты нужны. Но если смотреть, как работают в этом направлении ее государственные органы, то мое мнение: России мигранты не нужны. Это – лишняя обуза для них.

Из чего сложилось такое мнение?

- На упомянутой конференции называлось много проблем, с которыми здесь по-прежнему сталкиваются трудовые мигранты, и о чем я знаю не понаслышке. Высказывались предложения по их решению, и я все это поддерживаю. Стоит, конечно, отметить, что таких сложностей у мигрантов из стран Евразийского экономического союза, куда входит и Кыргызстан, поменьше, чем у трудящихся из других стран ближнего зарубежья. Но есть общие для всех проблемы. И главная из них – трудоустройство.

Она известна, и ее решением предметно занимается, в частности, Евразийская экономическая комиссия. Например, сейчас разрабатывается электронная биржа труда, платформа стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ", которая позволит людям на расстоянии, через интернет узнавать о рабочих местах в странах Союза.

- Безусловно, идеи хорошие. Возможно, когда-то так и будет, что по интернету человек сможет найти работу, заключить трудовой договор. Но пока, к сожалению, даже многие из уже введенных в действие полезных мер не работают в должной степени или вообще не работают. Насколько объективно отслеживается ситуация в этой сфере, есть ли необходимая статистика? Можно ли сказать, сколько, скажем, кыргызстанцев сегодня работают в России на основе таких договоров, а не находятся в тени? А ведь в реальности у многих российских работодателей мигранты по-прежнему трудятся без этого договора. Но и даже при его наличии они не застрахованы от того, что, расписываясь в ведомости за одну сумму, на деле будут получать другую, гораздо меньшую. Как, например, оно происходит в системе ЖКХ. Другая острейшая для мигрантов проблема – пенсионная.

Ею тоже уже предметно занимаются. Напомним, что в конце прошлого года главы государств ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся из стран Союза. Предусмотрено, что они будут получать пенсию и за периоды работы в других государствах ЕАЭС.

- Слов нет, важный документ. Однако это опять же перспектива, в данный момент он еще проходит согласование в странах Евразийского экономического союза. И понадобится время, пока реально вступит в силу. Но и в таком случае как быть с мигрантами, получающими по воле работодателя деньги или часть денег в конверте – так называемую серую зарплату? А это значит, что на такого человека в Пенсионный фонд РФ поступает меньше отчислений или они вообще не поступают, что скажется потом и на размере его пенсии. И зачем тогда эти трудовые договора?

Хочется надеяться, что все эти и другие барьеры последовательно будут преодолеваться.

- Но люди сталкивается с ними сегодня, сейчас! Делают ли госорганы РФ для улучшения ситуации? Я считаю, что если и делают, то еще явно недостаточно. Хотя и раньше уже можно было успешнее помогать с тем же трудоустройством, без всяких коррупционных схем.

Каким образом?

- В том числе, на основе организованного набора, который предполагает всестороннее правовое и социальное обеспечение мигрантов по месту работы. Говорю об этом предметно, потому что имею здесь печальный опыт. В свое время, когда я возглавлял Всероссийскую общественную организацию "Общество дружбы с Киргизией", мы плотно занимались этим вопросом совместно с правительством Кыргызстана. Оно обратилось к 20 губернаторам российских регионов (на Москву и Московскую область мы даже не выходили) с просьбой заключить договоры об оргнаборе. Предусматривалось, что в данном случае каждая из сторон возьмет на себя ряд обязательств. Российская определяла бы, какие конкретно рабочие, куда, по каким специальностям, в каком количестве и на какой срок нужны, в дальнейшем обеспечивала бы их необходимой работой, в обязательном порядке – общежитием, социальным пакетом. А кыргызская сторона готовила бы таких специалистов¸ выдавала им медицинские справки из больниц не ниже областного уровня, сертификаты на знание русского языка. Тем самым решались многие важные вопросы – и регистрации, и трудоустройства, и соцзащиты. Хороший вариант?

Однозначно.

- Так вот, ни одно наше предложение не было принято, ни с одним регионом договора не подписаны. Мы получали ответы, что это не их дело, а дело миграционной службы или что рабочая сила им не нужна. Хотя и тогда и сейчас на нее спрос неизменно большой. Но, ясное дело, удобней работать с мигрантом "в тени", не платя за него налоги, не беря на себя заботы о его нормальной жизнедеятельности.

То, с тем вы столкнулись, происходило ряд лет назад. Сегодня миграционная проблематика – уже в фокусе высшей власти в России.

- Но миграционная все еще остается непростой. И, считаю, прежде всего надо именно наводить порядок в миграционной сфере, а потом уже спрашивать с мигранта. На деле же получается наоборот – порядка нет, но с трудовых мигрантов спрашивают по полной. Их штрафуют, выселяют, депортируют. Они уезжают из России, и кто-то после всего - отнюдь не с дружеским отношением к ней. А кто-то вообще больше сюда не приедет.

Что бы вы отнесли к числу приоритетов при наведении такого порядка?

- Да то же налаживание и активное распространение системы оргнабора, которая устраняет многие существующие сегодня трудности! Ее принципы давно уже разработаны, что мешает исполнять их на практике? Но, конечно, при условии строгого выполнения взаимных обязательств, предусмотренных договорами, заключаемыми с конкретными российскими регионами.

Ваше "Общество дружбы с Киргизией" продолжает действовать?

- Нет, сегодня я отошел от активных общественных дел, уже мне 74 года, как никак. Но с кыргызской диаспорой, с посольством Кыргызстана в Москве по-прежнему поддерживаю тесные связи. Меня часто приглашают на различные организуемые ими или проходящие с их участием мероприятия, стараюсь не пропускать ни одного. Всегда готов что-то подсказать, посоветовать, если в этом у кого-то возникает потребность. Когда предоставляется возможность – выступаю и с трибуны форумов, конференций, подобной той, о которой мы говорили выше.

Про Кыргызстан вспоминаете?

- Я и не забывал про него никогда. Внимательно слежу за происходящим в по-прежнему родной для меня республике, остаюсь душой с ее жителями. И искренне желаю, чтобы у них, равно как и у наших соотечественников в России все складывалось благополучно. А дружественные отношения и сотрудничество между обеими нашими странами - развивались, выходили на новые уровни, это поможет решению насущных задач и в социально-гуманитарной, и в экономической сферах.

Визитная карточка

Борис Иванович Силаев – советский, кыргызский и российский государственный деятель, ныне пенсионер. Во времена Киргизской ССР был первым секретарем Октябрьского райкома Компартии города Фрунзе, председателем Октябрьского райсовета, первым заместителем председателя Чуйского областного совета депутатов. После обретения Кыргызстаном независимости - и. о. министра труда и социальной защиты населения, глава Октябрьской райгосадминистрации Бишкека, мэр Бишкека, вице-премьер-министр КР, и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр. В марте 2001 года был назначен первым заместителем начальника Аналитического управления мэра Москвы, с мая 2002 года работал заместителем руководителя Департамента международных связей правительства Москвы.