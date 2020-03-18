МОиН КР призвало приостановить краткосрочные учебные курсы из-за COVID-19

Организациям дополнительного образования рекомендуется приостановить свою деятельность до 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

В целях исполнения решения Совета безопасности Кыргызской Республики по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса на территории страны от 14 марта 2020 года, министерство образования и науки КР рекомендует приостановить свою деятельность организациям дополнительного образования для детей, подростков и молодежи (краткосрочные учебные курсы – курсы по подготовке к ОРТ, языковые, компьютерные курсы, курсы подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств и др.) независимо от вида собственности и ведомственной принадлежности с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

Соответствующее письмо направлено руководителям городских отделов образования гг. Бишкек и Ош, районных отделов образования, а также руководителям организаций дополнительного образования для детей, подростков и молодежи.

Также руководителям вышеуказанных образовательных организаций предлагается провести мероприятия по санитарной обработке читальных залов и учебных аудиторий, разъяснительную работу с учащимися и их родителями.