Продавец, спекулирующий на ценах за муку, обратился к населению

Пресс-служба ГСБЭП распространила видео, на котором ранее установленный спекулянт на рынке "АЗИЗ" обращается к предпринимателям и населению.

В ведомстве напоминают, что сотрудниками ГСБЭП на протяжении нескольких дней проводятся мероприятия направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания на рынках республики. Так, на рынке "АЗИЗ" по адресу город Бишкек бульвар М.Ганди 201, был выявлен факт спекуляции на стоимости муки. По поступившему сообщению был осуществлен выезд, где в ходе контрольного закупа была приобретена пшеничная мука на сумму более чем 100 тысяч сомов (стоимость 1 мешка муки составила 1650 сомов, когда средне-рыночная стоимость этой же муки ранее составляла 1300 сомов).

"Уважаемые граждане если вы обладаете, какой-либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и т.д.) просим вас обращаться в ГСБЭП", - отмечают в ведомстве.

Центральный аппарат ГСБЭП. Адрес: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707.

Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек. Адрес:20055, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, телефон: 0312 543980, 0312 54 17 12.