Что известно о кыргызстанцах заразившихся коронавирусом

Сегодня, 18 марта, в правительстве состоялся срочный брифинг, на котором министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил о первых трех подтвержденных случаях коронавируса в Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Трое заразившихся 12 марта вернулись из Саудовской Аравии, все они мужчины. Им 70 лет, 62 года и 46 лет. После возвращения они находились под домашним карантином, их ежедневно навещали врачи.

На борту самолета вместе с заразившимися находились еще 135 человек. Специалисты Минздрава уже нашли 90 из них. Все они находятся под карантином. Идут поиски оставшихся пассажиров.

В настоящее время пациенты с коронавирусом находятся в больнице. Их лечение осуществляется за счет государства.