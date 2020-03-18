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Что известно о кыргызстанцах заразившихся коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 18 марта, в правительстве состоялся срочный брифинг, на котором министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил о первых трех подтвержденных случаях коронавируса в Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Трое заразившихся 12 марта вернулись из Саудовской Аравии, все они мужчины. Им 70 лет, 62 года и 46 лет. После возвращения они находились под домашним карантином, их ежедневно навещали врачи.

На борту самолета вместе с заразившимися находились еще 135 человек. Специалисты Минздрава уже нашли 90 из них. Все они находятся под карантином. Идут поиски оставшихся пассажиров.

В настоящее время пациенты с коронавирусом находятся в больнице. Их лечение осуществляется за счет государства.


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URL: https://www.vb.kg/386241
Теги:
здравоохранение, ОАЭ, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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