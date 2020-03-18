Рыспаев: В Федерации профсоюзов Кыргызстана расхищают миллиарды

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 18 марта, депутат Кожобек Рыспаев рассказал о промежуточных итогах деятельности временной депутатской комиссии по изучению исполнения закона КР "О профессиональных союзах", а также призвал правоохранительные органы активизировать следственно-оперативные мероприятия для дачи правовой оценки действиям всех лиц, причастных к хищению средств и имущества Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Парламентарий отметил, что ежегодный объем профсоюзных сборов достигает миллиардов сомов.

"Мы изучили информацию о деятельности ФПК, об объеме сборов, распродаже имущества, о возрасте членов Федерации и размере их зарплат. И, складывается впечатление, что то, что украли наши экс-президенты это ерунда, в Федерации, которая давно стало государством в государстве, расхищаются миллиардные суммы. А мы говорим о том, что в стране нет садиков, школ. Например, только от Министерства образования и его структурных подразделений в 2015 году поступило 168 млн сомов, в 2016 году – 185 млн сомов, в 2017 году – 197 млн сомов, в 2018 году – 204 млн сомов, в 2019 году – 222 млн сомов. Это не говоря об отчислениях медиков, работников Госстроя, муниципалитетов, энергетиков, сотрудников горно-металлургической промышленности. Всего 29 отраслей", - заявляет Рыспаев.

Также он отметил, что недавний факт взлома кабинета, замена замков и завладения личными вещами председателя Федерации профсоюзов со стороны 10-15 наемных лиц, следует расценивать не иначе как самоуправство и рейдерство и призвал МВД принять соответствующие меры.

Кроме того, говоря о фактах расхищения имущества, депутат привел в пример турбазу "Абшир Ата", гостиницы "Достук" и "Саякат", бюро путешествий городов Чолпон-Ата и Каракол, центр отдыха "Кыргызстан", пионерский лагерь "Красная гвоздика", земельные участки и др.

"Решения о продаже принимаются советом - высшим органом управления Федерации, состоящим из 29 членов. Этот порядок определяется Уставом, который очень хитро написан и допускает такого рода нарушения. Если правоохранительные органы проведут более тщательную проверку, то смогут выявить еще больше правонарушений. Необходимо остановить этот беспредел. Деньги и имущество трудящихся должны служить нуждам трудящихся", - заключил депутат.