Курс сома стабилен. Нацбанк провел валютную интервенцию

Национальный банк КР накануне, 17 марта, провел очередную валютную интервенцию.

Так, было реализовано $1,6 млн с расчетом на дату сделки и $34,8 млн с расчетами отличными от даты сделки.

Интервенции Национальный банк проводит для стабилизации валютного рынка и предотвращения резкого колебания курса сома.

Это уже третья интервенцияв марте. 10 и 13 марта было реализовано $69,6 млн. В общей сложности Нацбанк продал с начала месяца $106 млн. За весь 2019 год было реализовано $143 млн.

Напомним, на прошлой неделе курс национальной валюты обесценился с 70 до 73 сомов за доллар.