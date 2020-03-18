В Бишкеке режим повышенной готовности: Посещения в больницах ограничены

В связи с распространением коронавирусной инфекции во многих городах мира, для безопасности горожан мэрия города Бишкек объявила в столице режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Для того, чтобы минимизировать негативные последствия от внешних факторов, связанных с распространением коронавируса, и обеспечить экономическую стабильность в Бишкеке создан городской штаб. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-мэр столицы по экономическим и финансовым вопросам Алмаз Бакетаев.

Городской штаб будет постоянно проводить мониторинг социально-экономического положения столицы, ежедневно анализировать цены на социально значимые продовольственные товары и их запасы.

В составе экономического штаба первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, заместитель директора департамента экономики и инвестиций Сато Караш. Членами стали руководители аппарата мэрии, районных акимиатов, команда экономистов и финансистов, сотрудники правоохранительных органов, ГСБЭП и городского управления министерства финансов КР.

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В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города Бишкек вводятся временные ограничения посещений пациентов в стационарах. Соответствующий приказ издан городским управлением здравоохранения 17 марта.

Также главным врачам медицинских организаций столицы поручено усилить контроль за соблюдением внутреннего алгоритма действий медицинского персонала и провести информационно-образовательную работу среди стационарных больных.

ЦГСЭН подготовит санитарные предписания для всех организаций здравоохранения города Бишкек.

"Дорогие горожане! Просьба не нарушать правил профилактики вирусных инфекций. Пожалуйста, не посещайте массовые торжества, поминки, юбилеи, свадьбы. Берегите себя, соблюдайте личную гигиену! Нас спасет личная осознанность каждого горожанина", - призывает столичная мэрия.