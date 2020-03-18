Завтра в Бишкеке отключат отопление

Сегодня в полночь ТЭЦ Бишкек запустит механизм отключения подачи тепловой энергии в Бишкектеплосеть. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

Решение о завершении отопительного сезона в Бишкеке принято на заседании оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода.

Отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Алгоритм отключения отопления следующий - по результатам оперативного штаба мэрия подписывает распоряжение о прекращении отопительного сезона - ТЭЦ Бишкек (филиал ОАО Электрические станции) прекращает выработку тепловой энергии и выдачу ее в Бишкектеплосеть - Бишкектеплосеть ведет соответствующую работу на своих магистральных сетях - батареи в домах абонентов Бишкектеплосеть становятся холодными до следующего отопительного сезона 2020/21 гг.