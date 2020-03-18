Временный запрет на въезд иностранцев в Кыргызстан вводится с 19 марта

В Кыргызстане с 00:00 часов 19 марта 2020 года введут временное ограничение на въезд в страну для граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Об этом сегодня, 18 марта, на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

Соответствующее распоряжение правительства было подписано сегодня в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Согласно документу, временное ограничение будет действовать на всех КПП Кыргызстана. Однако, есть исключения, которые касаются: дипломатов, членов их семей; аккредитованных представителей международных организаций; водителей, осуществляющих международные грузоперевозки; экипажи летного состава; сотрудников поездных локомотивных бригад железнодорожных сообщений; Также исключения коснутся иностранных граждан, которые являются членами семьи граждан Кыргызстана. Им необходимо будет документального подтвердить факт родства или предоставить документ, подтверждающий вид на жительство в КР.

О прибытии таких лиц нужно будет сообщить в МИД КР заблаговременно.

Кроме того, МИД КР приостановил оформление въездных лиц всех категорий. При этом отмечается, что иностранцы, находящиеся в Кыргызстане, смогут свободно выехать.