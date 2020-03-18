Советы Минздрава КР: Как избежать заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения КР опубликовало рекомендации о том, как избежать заражения коронавирусом.

Как уже известно, коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?

• Повышенная температура

• Чихание

• Сухой кашель

• Затрудненное дыхание

В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычным ОРВИ.

Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Как передается коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Также, в редких случаях он может распространяться при касании любой загрязненной поверхности, например дверной ручки, а потом загрязненными руками рта, носа или глаз.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

― Держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, перед едой обязательно мойте руки.

― Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

― На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

― Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

― Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

― Часто проветривайте помещение.

― Расскажите детям о профилактике коронавируса.

Если вы обнаружили симптомы инфекции, не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома и вызывайте врача.

В целях обеспечения безопасности сотрудников и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса, рекомендуется создать на рабочих местах условия для поддержания гигиены в течение рабочего дня:

- обеспечить сотрудникам доступ к воде, мылу и одноразовой салфетке;

- установить диспенсер со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук;

- снабдить мусорной урной с закрывающейся крышкой.

В случае вспышки ОРВИ, вызванной COVID-19, следует избегать посещения мест массового скопления людей, ограничить использование общественного транспорта. А также рассмотреть возможность организации деятельности вашего предприятия дистанционно, на дому - это поможет оставаться вашим сотрудникам в безопасности и и не прерывать рабочий процесс.

Если у вас появились симптомы ОРВИ: повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, боли в области груди, немедленно вызовите врача на дом или звоните в службу скорой медицинской помощи. А если у вас появились вопросы, относительно коронавируса, пишите на горячую линию МЗ КР по WhatsApp на номер 0770895556 или же звоните на (0312) 323202.