В Оше ограничено передвижение граждан, пребывающих из других регионов

Мэр Оша дал срочные поручения членам городского Штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сегодня, 18 марта, в мэрии города Ош прошло рабочее совещание городского Штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции во главе с мэром города Таалайбеком Сарыбашовым. В ходе мероприятия градоначальник заслушал информацию от членов Штаба по текущей обстановке в городе и дал соответствующие поручения.

Мэр особо отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам необходимо стараться не выходить из дома без острой необходимости.

"В текущей ситуации считаю нужным порекомендовать гражданам ограничить свои контакты. Своей семье, к примеру, я тоже рекомендовал не выходить из дома без острой необходимости. Важно координировать работу органов и структур для предотвращения панических настроений. Магазины и аптеки будут работать в штатном режиме. Ситуация под контролем" - отметил Сарыбашов.

Также на Штабе было заявлено, что в Оше будет ограничено движение лиц, пребывающих из других регионов и районов.

"Профилактическая и разъяснительная работа будет усилена. На первом месте – спокойствие и здоровье граждан", - подчеркнул мэр.

Кроме того, начальник аэропорта города Ош Талантбек Ысаков сообщил, что в настоящее время аэропорт города Ош осуществляет только внутренние рейсы. Авиакомпании, которые осуществляли международные авиаперевозки временно приостановили свою работу.

Напомним, сегодня в Кыргызстане были выявлены первые три случая заражения COVID-19. Инфицированные - мужчины, все они находятся в Сузакском районе, недавно вернулись с умры из Саудовской Аравии. Они летели одним рейсом с 135-ю пассажирами на борту.