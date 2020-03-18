Сулайманов про Бабанова: Кто отказывается от войны, тот склоняет голову

Депутат Алтынбек Сулайманов ответил на вопрос: какую ошибку, на его взгляд, совершил бывший лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов. Об этом он сказал в интервью изданию Bars.Media.

По словам нардепа, в любом случае народ даст свою оценку Омурбеку Бабанову.

"В 2010 году я и Бабанов вместе пошли на выборы в парламент в партии "Республика". Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев давали тогда совместное интервью. Тогда Текебаев напомнил ему знаменитую цитату Александра Македонского: "Тебя тоже зовут Омурбек, или измени имя, или ничего не бойся". Мы тогда не придали значения его словам, но теперь жизнь показывает, что он был прав. Кто отказывается от сражения, тот склоняет голову", – сказал Алтынбек Сулайманов.