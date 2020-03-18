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Дефицита товаров можно не опасаться?

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- Виктория Гунгер
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В последние пару дней ситуация с прохождением грузов через границу начала стабилизироваться, хотя первоначально грузы, действительно, встали. Об этом VB.KG рассказала президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов, директор компании Аудит-плюс, член Совета директоров "Евразийского Сберегательного Банка" Гульнара Ускенбаева.

- Конечно, факты злоупотребления продолжают иметь место со стороны отдельных сотрудников сопредельного государства. Мы неоднократно писали об этом в Минэконом. Но, думаю, как это ни парадоксально, после введения режима Чрезвычайной ситуации в РК многие проблемы будут сняты. Так как речь будет идти уже о военных порядках.

В свою очередь, президент Ассоциации заверила, что дефицита товаров и их долговременной задержки можно не опасаться.

- Все будет нормально, так как речь идет о продовольственной безопасности. В данном случае правительство мобилизирует все силы и возможности, - добавила Гульнара Ускенбаева.


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URL: https://www.vb.kg/386261
Теги:
грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан, экономика, дефицит, товары, Гульнара Ускенбаева
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