Дефицита товаров можно не опасаться?

В последние пару дней ситуация с прохождением грузов через границу начала стабилизироваться, хотя первоначально грузы, действительно, встали. Об этом VB.KG рассказала президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов, директор компании Аудит-плюс, член Совета директоров "Евразийского Сберегательного Банка" Гульнара Ускенбаева.

- Конечно, факты злоупотребления продолжают иметь место со стороны отдельных сотрудников сопредельного государства. Мы неоднократно писали об этом в Минэконом. Но, думаю, как это ни парадоксально, после введения режима Чрезвычайной ситуации в РК многие проблемы будут сняты. Так как речь будет идти уже о военных порядках.

В свою очередь, президент Ассоциации заверила, что дефицита товаров и их долговременной задержки можно не опасаться.

- Все будет нормально, так как речь идет о продовольственной безопасности. В данном случае правительство мобилизирует все силы и возможности, - добавила Гульнара Ускенбаева.