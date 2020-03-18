Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ЧС в Сузакском районе. Жители могут выехать по важным делам

244  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С сегодняшнего дня власти Сузакского района ввели карантин и ограничения на перемещения.

В УВД Джалал-Абадской области VB.KG рассказали, что посты установлены при въезде в села Благовещенское, Орто Азия и Бостон.

На въезде в эти населенные пункты дежурят сотрудники правопорядка, также установлены медицинские посты.

- С жителями проводят профилактические беседы, объясняют необходимость соблюдения правил безопасности: носить маски, мыть руки и сократить контакты с людьми, не посещать места скопления людей. Медики проверяют всех тепловизорами и выполняют свои предписания. Если у жителей срочные дела, их конечно выпускают из сел. Также при необходимости разрешают въезд, - рассказали в пресс-службе УВД области.

Кроме того, в правоохранительных органах подчеркивают, что трасса Север-Юг остается открытой, там не проводится никаких карантинных мероприятий. Также граждане могут свободно посещать Джалал-Абадскую область.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили, что коронавирус подтвердился у трех кыргызстанцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386267
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  