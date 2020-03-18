ЧС в Сузакском районе. Жители могут выехать по важным делам

С сегодняшнего дня власти Сузакского района ввели карантин и ограничения на перемещения.

В УВД Джалал-Абадской области VB.KG рассказали, что посты установлены при въезде в села Благовещенское, Орто Азия и Бостон.

На въезде в эти населенные пункты дежурят сотрудники правопорядка, также установлены медицинские посты.

- С жителями проводят профилактические беседы, объясняют необходимость соблюдения правил безопасности: носить маски, мыть руки и сократить контакты с людьми, не посещать места скопления людей. Медики проверяют всех тепловизорами и выполняют свои предписания. Если у жителей срочные дела, их конечно выпускают из сел. Также при необходимости разрешают въезд, - рассказали в пресс-службе УВД области.

Кроме того, в правоохранительных органах подчеркивают, что трасса Север-Юг остается открытой, там не проводится никаких карантинных мероприятий. Также граждане могут свободно посещать Джалал-Абадскую область.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили, что коронавирус подтвердился у трех кыргызстанцев.