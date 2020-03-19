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В Кыргызстане за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

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- Оксана Гут
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За сутки в Кыргызстане было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Таковы оперативные данные Республиканского штаба по COVID-19.

Так, на 9.00 часов 19 марта 2020 года по стране подтвержденных случаев заболевания - три. Это те же кыргызстанцы, вернувшиеся с Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

По обновленным данным, на борту рейса из Шарджи находилось не 135, а 144 человека. Из которых 142 человека на территории КР. Они найдены, у всех взяты пробы на анализ, в настоящее время они изолированы. Результаты анализов у всех отрицательные, кроме трех жителей Сузака. Два человека из этого рейса выехали в Республику Узбекистан, их местонахождение уточняется.

Всего было проведено исследований на коронавирус у 1987 человек.


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URL: https://www.vb.kg/386271
Теги:
правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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