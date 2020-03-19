Перепись населения в КР перенесена из-за вспышки коронавируса

Перепись населения в Кыргызстане пройдет на месяц позже с 20 по 29 апреля. Об этом стало известно сегодня, 19 марта, во время встречи президента Сооронбая Жээнбекова с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций.

Решение принято из-за зарегистрированных случаев коронавируса в Кыргызстане.

Торага Дастанбек Джумабеков, лидеры фракций отметили кропотливый труд медиков страны в борьбе с недопущением и выявлением коронавируса, высказали свои предложения для дальнейшей сплоченной работы всех ветвей власти. Также они сообщили, что одна из фракций решила перечислить месячную зарплату для оказания помощи врачам.

Депутаты выразили поддержку обращению Главы государства по ситуации с коронавирусом и отметили его своевременность.

На встрече особо отмечено, что каждый гражданин страны должен со всей ответственностью подойти к мерам по сохранению своего здоровья и окружающих его людей.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков заступился за работу Штаба по COVID-19.

- Очень легко критиковать деятельность и давать наставления республиканским штабам. Но сейчас не время увлекаться и блистать экспертным мнением. Мы все должны на деле оказать реальную помощь народу. Соответствующие государственные органы приняли активные меры по пресечению деятельности недобросовестных торговцев в экономической сфере, которые, пользуясь случаем, хотели обогатиться за счет повышения цен. Теперь самое главное, я призываю не допустить политической спекуляции", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, накануне, 18 марта в Кыргызстане были зарегистрированы первые три случая заражения.